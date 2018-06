É dura a vida de advogado!

Michel Assef Filho, por exemplo, escapou do noticiário do caso Bruno quando o Flamengo retirou a defesa do goleiro, mas reapareceu agora na mídia com outro cliente duro de roer:

Dado Dolabella, condenado pela agressão a Luana Piovani.

Enfim, quem manda seguir os passos do pai, né?