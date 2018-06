Depois do fiasco dos rapazes do Atlético Mineiro no Mundial do Marrocos e do feito das meninas do handebol no Mundial da Sérvia, temos que admitir:

As brasileiras são melhores com as mãos do que os brasileiros com os pés!

Se bem que, também no futebol, elas ganharam um torneio internacional no fim de semana, em Brasília.