Waltinho Salles é, mal comparando, uma espécie de Lionel Messi do cinema brasileiro:

Para uns e outros por aqui, a carreira internacional do diretor de ‘La Estrada’, concorrente à Palma de Ouro no Festival de Cannes, desqualifica sua identidade com o país de berço.

Com o craque do Barcelona dá-se a mesma coisa na Argentina!

A diferença, convenhamos, é que o brasileiro desnaturado em questão é muito mais bonitinho!