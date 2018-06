Papa essa Brasil!

Dando seguimento à série de protestos bem-humorados inaugurada no casamento da ‘Dona Baratinha’ no Copacabana Palace, vem aí o primeiro “desbatismo coletivo” do Brasil, rito convocado simultaneamente em três capitais – Rio, São Paulo e Porto Alegre – para o mesmo dia e hora da estreia da turnê do papa Francisco.

Às 17h de segunda-feira, após algumas palavras em latim de mentirinha, ateus e agnósticos praticantes acionarão secadores de cabelo em praça pública para evaporar da cabeça dos infiéis ‘as águas do batismo com os ventos do secularismo’.

Claro que os mais católicos não vão achar graça, mas vai dizer que não é melhor isso que jogar pedra na cruz! Ainda que o alerta máximo de “possibilidade de incidente” da Abin não queira dizer nada, insisto: só o humor salva a visita do papa das ações do vandalismo e/ou da tropa de choque.

Parece que a Marcha das Vadias está preparando uma bela homenagem a Maria Madalena no day after da Via Crucis. É por aí!