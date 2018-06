Papagaiada de pirata!

A presidente Dilma precisa tirar este peso dos ombros quando sai do País! Aloizio Mercadante ficou desconfortavelmente ali pousado durante pelo menos dois dos três dias que estiveram juntos a serviço em Roma, sempre pronto a sair num cantinho de foto ou aparecer na televisão balançando afirmativamente a cabeça em sinal de aprovação ao que a chefe diz em primeiro plano.

Não que a proximidade do bigode do ministro da Educação da nuca da presidente incomode, mas quem já tem o hábito nessas viagens oficiais de carregar no ombro oposto o ministro-chefe da Presidência, Gilberto Carvalho, acaba pagando caro pelo excesso de peso.

Os dois colaboradores mais assíduos no borderô de diárias pagas pelo Palácio do Planalto para cobertura de despesas de pessoal no exterior quase saíram no tapa em pleno Vaticano pra ver quem era mais papagaio de pirata da presidente.

Tomara que a secretaria de imprensa do governo tenha gravado os telejornais da semana no Brasil para que Dilma possa tomar providências vendo o que acontece às suas costas quando está fora.

Esta espécie de bicho de estimação político, quando não adestrada logo cedo, nunca mais toma jeito!