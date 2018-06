Papagaio desertor

Onde estava Aloizio Mercadante na hora da vaia que Dilma Rousseff tomou na abertura da Copa das Confederações, em Brasília?

Quando a presidente mais precisou do ministro pousado em seu ombro direito, no lugar dele apareceu esse gordinho aí da foto, que ninguém sabe quem é.

Você o conhece?

Leitor esclarece: o gordinho da foto é Gustavo Feijó – “Ele administra uma federação de futebol de um Estado com pouca tradição no futebol, Alagoas. É prefeito de uma cidade, Boca da Mata, que está entre as com piores indicadores sociais do país. Já foi preso por desacato. Mas o cargo de chefe da delegação lhe valeu o lugar ao lado de Dilma.”