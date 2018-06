A secretária de Estado Hillary Clinton pediu ao Itamaraty um cara a cara com Marília Gabriela durante sua anunciada visita ao Brasil.

Nada sério!

Só quer entender melhor porque as louras no Brasil preferem o ‘v’ no lugar do ‘u’.

Gabi, como se sabe, além de garota-propaganda da Totvs, vive o papel da ex-candidata à sucessão de Bush no teatro.