Parece mentira!

A Velhinha de Taubaté não sabe mais no que acreditar! Chegou a duvidar que a PM de sua cidade tivesse mesmo convocado um militar aposentado cujo hobby é se vestir de Batman para ajudar no combate à violência na vizinhança. Como diria o Robin, “Santa Maluquice”!

André Luiz Pinheiro, o homem-morcego do Vale do Paraíba, serviu por 30 anos à Marinha e mantém em casa mais de 200 fantasias de super-heróis. Estreia oficialmente na semana que vem no papel de Batman ainda sem saber direito o script de seu personagem nas ruas.

Trabalho não falta a quem queira combater o malfeito em Taubaté! A dúzia de ovos por lá chegou a custar R$ 78,00 aos cofres públicos, enquanto o prefeito, a primeira-dama, os parlamentares, boa parte dos representantes do poder público, enfim, está ou esteve envolvida em sequestro, superfaturamento, improbidade administrativa e mordomias dignas de “vida de príncipe”, como gabou-se recentemente em rede social o vereador Rodson Lima – lembra?

A velhinha mais famosa da região já não tem lá muita certeza de nada, mas acredita que o próprio Coringa – ou seria o Pinguim? – também seja seu vizinho. Cá pra nós, faz sentido!