Depois de reconhecer sem titubear o gramado do estádio de Presidente Prudente, Ronaldo passou no teste da turbulência.

O piloto do avião que levava a delegação do Corinthians fez manobras de montanha russa, e o Fenômeno não pediu pra sair.

Pelos cálculos do técnico Mano Menezes, se o craque não reclamar do hotel de Marília, estará pronto para estrear com bola.