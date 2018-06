Conselho a Romário, Bebeto, Dunga, Cafu & Cia, a toda turma, enfim, que passou o carnaval do outro lado do mundo, jogando pelada patrocinada pelo aprendiz de Kadafi da Chechênia:

Melhor nem mexer por um tempo no cachê!

As cantoras Beyoncé e Mariah Carey, que no passado se exibiram a convite do líder líbio, tiveram que doar dia desses a grana de Trípoli para dar uma satisfação aos fãs.