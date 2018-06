Pé-frio do século!

Quem é pior, Pelé ou Mick Jagger? A controvérsia de sempre sobre o maior pé-frio do planeta voltará à tona na Copa: o líder dos Rolling Stones já até alugou uma casa no Rio para torcer de perto pela Inglaterra de berço, pelos EUA de adoção e – graças a Deus nesta ordem – pelo Brasil de seu filho com a pé-quente Luciana Gimenez.

Será o quarto Mundial de Jagger! Ele esteve na França em 1998 e na Alemanha em 2006, mas foi na África do Sul em 2010 que sua fama passou a ameaçar o reinado de Pelé: uma a uma, o cantor assistiu no estádio à queda das seleções de seu coração (Inglaterra, EUA e Brasil).

A má reputação do Pelé vem de seus prognósticos desastrosos desde que, em 1994, apontou como favorita ao título a Colômbia eliminada logo na primeira fase da Copa nos EUA. De lá pra cá, não acertou uma! Como este ano o Rei está apostando no Chile, Mick Jagger é franco favorito a virar bode expiatório de qualquer desastre com o time do Felipão.