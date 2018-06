Pé-frio global

Se continuar em São Paulo até domingo, Mick Jagger vai domingo ao Pacaembu torcer pelo Corinthians.

Só se fala disso no Rio!

(Leitores chamam atenção para o seguinte: como o Corinthians vai jogar com o Internacional no Beira-Rio, Mick Jagger deve assistir mesmo a São Paulo x Coritiba, no Morumbi).

Licença para refazer o post:

Pé-frio universal

Se continuar em São Paulo até domingo, Mick Jagger vai ao Morumbi torcer para o Luís Fabiano desencantar no Brasileirão.

Não à toa, a torcida tricolor anda meio preocupada com o jogo em casa contra o Coritiba.