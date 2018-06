Natália Guimarães, a eterna miss Aécio Neves, só confirmou presença no camarote que a Band está montando no Morumbi para o jogo Brasil x Uruguai, na próxima quarta-feira, depois que lhe garantiram que, se algo der errado em campo, a culpa será inevitavelmente do Galvão Bueno.

Corria por aí um boato de que o locutor estaria para se aposentar da função.