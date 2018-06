Para quem prometeu acabar com o oba-oba na seleção, o beija-mão no Palácio do Planalto rumo ao hexa é uma exceção que Dunga abriu para dividir com Lula a responsabilidade por qualquer infortúnio na África do Sul.

Se tudo der certo, o técnico terá Fátima Bernardes para repartir os louros da vitória.