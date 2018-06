Peladas são as outras!

Está todo mundo reclamando da chatice dos jogos da Copa da África do Sul, mas o resto do noticiário está muito mais aborrecido. Repara só! Perto da monotonia do vazamento de óleo no Golfo, até que o Kaká não estreou tão mal assim em Johannesburgo, né não? Numa tentativa de fugir do assunto futebol, circulei ontem por outras editorias e, de cara, topei com a greve na USP e o caso da professora que amarrou e amordaçou um aluno de 5 anos em Brasília.

Voltei correndo para a África, a tempo de ver a exibição medíocre da Alemanha, que até então dividia com a Argentina as esperanças do torcedor de show de bola na Copa. Insisto em tentar escapar do futebol e o que encontro? Poluição por ozônio em São Paulo, violência étnica no Quirguistão, crise do PMDB em Santa Catarina, morte de Saramago, inundação na França, Dilmasia em Minas, viés de alta de juros, pressão inflacionária, lambança de Hugo Chávez, bota-fora de Eros Grau no STF, o Onézimo…

Vamos combinar que, mal comparando, a Copa do Mundo não está tão enfadonha quanto tudo mais que acontece no planeta. Ou seja, pegue um lugarzinho no sofá e relaxa, vai!