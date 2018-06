Ainda que ninguém em Brasília tenha se aproveitado da confusão sobre as receitas dos royalties do pré-sal para passar a perna ou meter a mão no bolso de Sérgio Cabral, o governador sentiu, enfim, a sensação desagradável de estar sendo roubado diante de todos, sem que nenhuma autoridade tome providências legais a respeito, uma velha queixa do carioca.