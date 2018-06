Pega em flagrante tráfico de influência na chefia do escritório da Presidência da República em SP, Rosemary Noronha não poderá ocupar função pública nos próximos 5 anos.

Isso quer dizer o seguinte:

Se Lula voltar à Presidência em 2018, Rose só estará à disposição do amigo no segundo semestre do primeiro ano de seu terceiro mandato.