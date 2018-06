Muito mais que uma vaga nas oitavas de final, Itália x Uruguai põe em jogo nesta terça-feira, em Natal, a fama de pé-frio de Mick Jagger, que no domingo apostou todas as suas fichas no time de Bufon, Pirlo & Cia.

Uma vitória dos uruguaios pode até cancelar a vinda do cantor ao Brasil por absoluta falta de clima para ele nos estádios da Copa.

Ingleses e portugueses foram as primeiras vítimas dos prognósticos positivos do líder dos Rolling Stones.