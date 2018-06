Existe, sim, algo bem mais preocupante que um filho black bloc ou metaleiro:

Tem uma garotada no Rio e em São Paulo disposta a passar os próximos 45 dias acampada nas imediações da Praça da Apoteose e da Arena Anhembi esperando a abertura dos portões do show de Justin Bieber no início de novembro.

Onde foi que os pais deles erraram?