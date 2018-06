A Fiel reclama de barriga cheia do chamado “ano do sem ter nada” do Corinthians.

Se pudesse, a torcida do Inter devolveria o título da Libertadores – seu único troféu em 2010 –, só para não passar pelo vexame de ontem em Abu Dabi.

A desclassificação indiscutível para o time do Congo logo na estreia dos gaúchos no torneio, francamente…

O Verissimo não merecia!