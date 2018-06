Pobre do país que os EUA não espionam!

Já são tantos os líderes mundiais comprovadamente espionados pelos EUA que os que ficaram de fora da lista de autoridades grampeadas devem estar preocupados com a falta de interesse dos americanos em suas conversas.

Cristina Kirchner seria uma dessas que não se conformam com o desdém. Chegou a passar discretamente seu celular para Barack Obama quando estiveram juntos na cúpula de São Petesburgo, mas o nome da presidente da Argentina não consta, pelo menos até agora, de nenhum documento da Agência de Segurança Nacional (NSA) revelado pelo ex-agente secreto Edward Snowden.

“Será que eles só espionam mulher feia?” – aproveita para alfinetar as colegas Dilma Rousseff e Angela Merkel.

Rola, no caso delas, o agravante da vaidade feminina, mas é bem provável que as agências de classificação de risco acabem em breve rebaixando economias de países que não são espionados pelos EUA. O Brasil devia dar graças a Deus por estar no mesmo barco da Alemanha nessa história.