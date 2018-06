Afora a advertência sobre o conteúdo de preconceito racial em desenhos animados da dupla “Tom & Jerry”, a Amazon identificou na série de Hanna & Barbera uma certa atração sadomasoquista do gato pelo rato.

A gigante do comércio digital só não relatou nada a respeito no seu serviço de ‘streaming’ com receio de ser interpelada por observação homofóbica.