Casado com a fabulosa Fernanda Lima (‘Amor & Sexo’), o também ator e modelo Rodrigo Hilbert está estreando programa de culinária no GNT com o incentivo da mulher:

“A Nanda me acha um tesão na cozinha!”

Se ele diz o mesmo sobre ela em relação ao tanque, por exemplo, as feministas reagiriam com a indignação de praxe!