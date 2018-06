Por que Paulo Coelho desistiu do Brasil?

Grande legado de Eduardo Campos para a campanha de 2014, a palavra de ordem ‘Não vamos desistir do Brasil’ virou de uso comum dos presidenciáveis, tema de incontáveis crônicas políticas e talvez até sirva de gancho para uma pergunta que sempre escapa do noticiário por falta de oportunidade para abordagem do assunto: por que diabos Paulo Coelho desistiu do Brasil?

Nem para a avant-première noite dessas do filme ‘Não Pare na Pista – A Melhor História de Paulo Coelho’ o autor se deu o prazer de voltar ao País. Não veio à Copa e faz muitos anos não passa do Dia de São José recebendo amigos no apartamento da Avenida Atlântica. Diz o mago que de vez em quando passa incógnito por Copacabana, como se o gosto pelo anonimato fosse um de seus dons, mas e daí?

Afora o Maluf, que se desistir do Brasil será preso – Roger Abdelmassih tentou e se deu mal –, não é crime renunciar ao País! Paulo Coelho prefere a Suíça, e pronto! Com a Bebel Gilberto ninguém implica!