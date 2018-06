Procure Saber sobre Mick Jagger

Paula Lavigne deve encaminhar a questão na próxima reunião do Procure Saber: se, pelas leis brasileiras que o grupo defende, Luciana Gimenez teve direito a cortes na biografia de Mick Jagger que chega às livrarias do País em janeiro, convenhamos, a vida do Caetano Veloso não rende mais que quatro linhas sem a autorização da líder do movimento pela censura prévia a quem se atrever a contar a história de quem quer que seja.

Após negociações com advogados da apresentadora para evitar futuros processos ou apreensões de livros, ‘Mick – A vida selvagem e o gênio louco de Jagger’ (editora Objetiva), do jornalista americano Christopher Andersen, será lançado no Brasil omitindo parte das 55 citações da mãe brasileira de um dos filhos do astro pop.

Não que isso faça diferença na biografia de Jagger, mas merece reflexão do tal Procure Saber: Caetano, Gil, Chico, Djavan & Cia estão de acordo que toda ex-mulher tenha poder de retoques no retrato do artista quando jovem?