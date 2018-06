Programa de príncipe

Promete! A recepção oficial à chegada do Príncipe Harry ao Brasil, amanhã, no Morro da Urca, é forte candidata a programa de índio do ano. Salvo engano que costumo cometer aos montes, nenhum outro evento do calendário oficial de 2012 oferecerá a possibilidade de subir o Pão-de-Açúcar no mesmo bondinho de Luciana Gimenez e Romero Brito em traje passeio completo – já pensou?

Vai ter batucada, samba, capoeira e outras milongas mais no oba-oba-oba do filho do Charles. Muita queima de fogos e filas para descer o morro na contramão dos paparazzi tentando penetrar na solenidade.

Não à toa, quem foi convidado pela Embaixada Britânica e não tem muita intimidade com o mundinho das celebridades está encontrando dificuldades para arrumar boa companhia pro beija-mão do príncipe.

Marília Gabriela teria, inclusive, prometido dobrar a mesada do filho que se dispuser a não deixa-la sozinha no camarote real com Luciano Huck, Juliana Paes, Ronaldinho Gaúcho, Fernanda Lima, Anderson Silva, Letícia Birkeuer…

Dia seguinte, o príncipe tem compromisso mais popular no Complexo do Alemão, mas aí já é programa para outro tipo de índio!