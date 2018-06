Pena que a Olimpíada tenha acabado!

Se Quito tivesse anunciado há uma semana a concessão de asilo político a Julian Assange, a vizinhança da Embaixada do Equador em Londres – ao lado da famosa loja de departamentos Harrods – estaria agora fervilhando de turistas querendo fotografar a movimentação de policiais britânicos e de simpatizantes do WikiLeaks, antes do desfecho imprevisível do caso.

Daí a rolar uma ‘ôla’ seria praticamente inevitável.