Para evitar confusão como a do ano passado durante a apuração do Carnaval de São Paulo, a Liga das Escolas de Samba decidiu manter o Anhembi fechado ao público hoje à tarde para o ritual de abertura dos envelopes do júri.

Tem tudo pra dar certo!

É impressionante como, tirando o ser humano de cena, tudo melhora!