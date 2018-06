A revelação em tribunal de Milão sobre a presença de strippers com uniforme e máscara do Ronaldinho Gaúcho nas festas bunga bunga de Silvio Berlusconi motivou ainda mais os jogadores do Flamengo para a semifinal de domingo contra o Vasco, pela Taça Rio.

Vagner Love até propôs à diretoria do clube antecipar a concentração da equipe.