Desde o matrimônio de mentirinha de Rita e Batata, brincadeira de crianças no lixão de ‘Avenida Brasil’, não se via nada tão lúdico no altar das novelas da Globo quanto a cerimônia de casamento lésbico de Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) no final de ‘Em Família’.