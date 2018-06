A já tradicional praia artificial dos franceses às margens do Sena é o programa de índio alternativo do momento em Paris.

Ideal para a família brasileira que ficou com medo de levar as crianças este ano para Bariloche por causa da gripe suína na Argentina.

No “Paris Plages”, as mães não precisam se preocupar com nada:

É proibido mergulhar no rio.