O eleitor de Fernando Gabeira está confuso.

Depois da brincadeira de bem-me-quer, mal-me-quer com César Maia (no final deu bem-me-quer), o pré-candidato do PV ao governo do Rio tem alternado – dia sim, dia não – o apoio exclusivo à Marina Silva e o palanque duplo com José Serra.

Não à toa, tem carioca que pela primeira vez está na dúvida se vota no cara.