Que Napoleão é esse?

Chefe de praticamente todas as guerras em andamento nos quatro cantos do mundo, Nicolas Sarkozy pode ter bombardeado a Líbia, a Costa do Marfim e o Afeganistão mirando numa dúvida cruel dos franceses: afinal de contas, o atual presidente da República se parece mais com Napoleão I ou com Napoleão III?

O gosto pela guerra que vem demonstrando ultimamente aproxima Sarkozy da imagem do fundador do império, o Bonaparte famoso pelo gênio estrategista militar. O presidente quer ser comparado a Napoleão I, e nem se importa que lembrem do 1,68m de altura, comum aos dois. Prefere ser reconhecido como um baixinho dinâmico e guerreiro a se celebrizar na França, como querem alguns historiadores, pela estatura moral semelhante a de Napoleão III.

Conhecido como “Napoleão, o Pequeno”, o sobrinho de “Napoleão, o Grande” teria em comum com Sarkozy o narcisismo, o populismo, a gabolice, a hiperatividade, o ilusionismo político, a ostentação e a submissão aos amigos ricos.

Por muito menos, convenhamos, a França declarou guerra a praticamente toda a Europa na virada do Século XIX.