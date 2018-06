Alô, responsáveis pela Segurança Pública em Copacabana:

Os vândalos que volta e meia arrancam os óculos da estátua de Carlos Drummond de Andrade, na Avenida Atlântica, já estão de olho grande no violão de bronze do Dorival Caymmi que a prefeitura inaugurou hoje ali pertinho, na calçada do Porto 6.

Depois não digam que eu não avisei!