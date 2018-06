Quem é o pior ser humano do mundo?

Ou a tal da revista ‘Forbes’ cria novas categorias em suas listas dos “mais isso”, “mais aquilo” ou vai acabar sem que ninguém dê por sua falta nas bancas. Anunciar Angela Merkel no topo da lista de mulheres poderosas, francamente, já está virando a notícia enguiçada da década!

Afora a queda livre do Eike Batista no ranking dos bilionários, as mais recentes “novidades” dos índices ‘Forbes’ de bambambãs têm o impacto de uma derrota do Palmeiras.

Tem coisa mais previsível que a constatação de que Dilma Rousseff ficou mais poderosa que Hillary Clinton depois que a ex-secretária de Estado americano deixou o poder e foi pra casa cuidar do Bill?

Logo, logo este tipo de notícia não terá mais espaço nem no Brasil e, antes que ponham na internet a culpa pelo fim da revista impressa, a saída editorial talvez seja eleger “os mais cretinos”, “os mais mentirosos”, “os mais malas”, “os mais preconceituosos” e, para a matéria de capa, “o pior ser humano do mundo”.

O leitor já tem suas listinhas?