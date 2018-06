Menos de uma semana depois de ter sua versão em inglês interpretada por Mike Tyson no ‘Calderão do Huck’, ‘Garota de Ipanema’ sofreu novo atentado, desta vez no novo disco de Amy Winehouse.

Confira em http://www.listenbeforeyoubuy.net/listen/listen-amy-winehouse-the-girl-from-ipanema/