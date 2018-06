Quórum mínimo em protesto de rua, já!

No meu governo, vou criar uma espécie de quórum mínimo para protestos de rua! Quando o movimento reunir menos de 100 manifestantes, com todo respeito às minorias, o próprio poder público se encarregará de alugar casa de festas ou quadra de escola de samba pra que façam lá a bagunça que o coletivo bem entender! Se a aglomeração não chegar a 20 indignados, a cerveja no bar da esquina correrá às custas do erário.

No meu governo, os 50 companheiros da Frente Internacionalista dos Sem Teto que, com o apoio de meia dúzia de aeroviários, bloquearam ontem o caminho do Galeão vão precisar atrair pelo menos uns 2 mil simpatizantes para ter o direito de infernizar a vida de milhares de pessoas desse jeito. O quórum mínimo será o mesmo para fechar a Av. Paulista!.

Não sou candidato a nada, mas desconfio que se aparecer por aí um político se posicionando sobre limites proporcionalmente aceitáveis entre os direitos de uns e os transtornos de outros, tá eleito!