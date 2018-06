Rapte-me camaleoa!

O marido de Ideli Salvatti não deve estar acreditando! Sabe lá o que é dormir uma noite com a recém nomeada relatora do Orçamento da União para 2011 e, day after, acordar em posição de concha com a futura ministra da Pesca?

Jeferson Figueiredo, 12 anos mais jovem que a patroa, mal teve tempo para recuperar o fôlego e, antes do fechamento desta edição, já estava pronto pra outra.

Casado com a senadora há quase 1 ano – desde 19 de dezembro de 2009 -, o flautista e 1º. sargento do Exército já está acostumado com a troca rápida de papéis na vida a dois com a parlamentar.

Depois da lua-de-mel, esteve mais tempo com a candidata ao governo do Estado de Santa Catarina do que com a líder do PT no Senado propriamente dita. Ideli muda muito! Por pouco Jeferson não a pegou no tempo em que ela era 40 quilos mais gorda.

A partir de 1º. de janeiro, o cara será oficialmente marido de ministra. Antes disso, vai ainda comemorar aniversário de casamento, Natal, Réveillon… Cá pra nós, deve ser divertidíssimo ser casado com a Ideli.

Ou não, né?!