Tiririca deve estar nadando em dinheiro para, ao final da campanha, pagar uma fortuna em indenizações por uso indevido de imagem no horário eleitoral gratuito.

Depois de arrumar briga na Justiça com Roberto Carlos, o deputado está agora na mira do departamento jurídico da Disney pelas palhaçadas que andou fazendo com uma cena de ‘Star Wars’ em sua propaganda na TV.

A conta vai ser alta