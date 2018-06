Reage, pescador!

Por muito menos, os bombeiros do Rio entraram em greve, invadiram quartel, foram presos, rasparam a cabeça e permanecem mobilizados em resposta ao descaso das autoridades com a categoria. A situação dos pescadores em todo o País não é, convenhamos, menos humilhante. Nada pessoal contra o novo ministro da Pesca, mas, afora o olhar de peixe morto, fala sério, que diabos o tal Luiz Sérgio tem a ver com a atividade?

Parece mentira que, desde a criação da pasta em 2009, ninguém do ramo jamais tenha se manifestado, ainda que só para jogar conversa fora, sobre a nomeação deste ou daquele ministro. O perigo de os pescadores se insurgirem de repente contra a escolha de Luiz Sérgio é dar a entender que estão com saudades da Ideli Salvati. Vai que o Governo resolva desfazer a troca para agradá-los, já pensou?

Precisa também muito cuidado para não dar a impressão de que estão reclamando de barriga cheia, uma vez que o pessoal que trabalha com Turismo nunca se queixou publicamente do ministro que tem. Vai que o governo decida transferir o Pedro Novais para a Pesca, já pensou?

Pensando bem, melhor deixar quieto! Vai pescar, vai!