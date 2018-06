Amigos de César Maia estão visivelmente preocupados!

O ex-prefeito do Rio voltou a não falar coisa com coisa, desta vez para eximir sua administração de culpa pela degradação do Engenhão:

“Imagina se o presidente dos EUA vai se responsabilizar pelas bombas que jogaram nas Torres Gêmeas?” – comparou.

Ainda que uma coisa tivesse a ver com a outra, que “bombas” foram essas, caramba?