Para quem ainda não entendeu porque as bolsas de valores voltaram a cair ontem após a fantástica recuperação de terça-feira, explica-se:

Os investidores estavam de fato animados com a reunião do Fed que manteve a taxa básica dos juros nos EUA entre zero e 0,25%, mas aí, como diz o Chico Buarque, “lalari, lairiri, lalará, liliri…”

É sempre assim!