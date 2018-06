Torcedores dos times que disputam a ponta da tabela do Brasileirão estão acendendo velas de véspera:

Pede-se a Deus que Mano Menezes não chame ninguém das equipes candidatas ao título para a seleção que enfrentará o Gabão em Libreville (10/11) e o Egito em Doha (14/11).

A lista do técnico sai na quinta-feira e, a esta altura do campeonato, jogar duas peladas dessas do outro lado do mundo pode ser fatal.