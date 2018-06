Rir pra não chorar!

O Brasil não é mais, como em outras Copas, um país de técnicos de futebol! Somos agora 200 milhões de psicólogos da seleção. Afinal, chorar depois do Hino ou antes dos pênaltis ajuda ou atrapalha à prática do futebol? Seguem 10 citações para ilustrar conversa de torcedor sem muita intimidade com o assunto:

1) “Chorar é libertador” (Freud);

2) “Chorar é diminuir a profundidade da dor” (Shakespeare);

3) “Chorar nos fortalece para enfrentar a loucura do mundo enquanto estamos sóbrios” (Bob Marley);

4) “Não chores porque já terminou, sorria porque aconteceu” (García Marquez);

5) “Chorar é lindo” (Mário Quintana);

6) “Triste é não chorar” (Nando Reis);

7) “Sempre que você está chorando, você poderia estar rindo, a escolha é sua” (Andy Warhol);

8) “Quem sempre quer vitória, perde a glória de chorar” (Los Hermanos);

9) “Chorar não resolve” (Charles Chaplin);

10) “Chorar não vai trazer de volta seu cão, a não ser que suas lágrimas tenham cheiro de ração” (Homer Simpson).