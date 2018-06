O torcedor do São Paulo pode botar na conta da chamada ‘maldição dos recordes do Rogério Ceni’ o vexame contra a Ponte Preta no Morumbi, justo na partida em que o goleiro se igualou à marca de Pelé pelo Santos como jogador que mais vezes (1.116) atuou por um mesmo clube brasileiro.

Depois do centésimo gol dele – lembra? –, o tricolor também amargou um fiasco atrás do outro.