FHC teve bons motivos para perder a paciência dia desses com Aécio Neves. Sob pretexto de discutirem juntos as prévias no PSDB, o governador mineiro convidou o ex-presidente a caminhar com ele e José Serra pelo Brasil. Depois de uma certa idade, francamente, não dá para recomeçar em Itumbiara. Por que não marcar logo um papo em Paris ou Nova York, caramba?