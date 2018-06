Com o convite oficial do PMDB para ser candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro na chapa de Eduardo Paes, Romário fez as contas rapidinho, e de cabeça, num cantinho do auditório da Fifa, em Zurique:

Pelos cálculos dele, faltariam, no caso, menos de 2 mil dias para ele chegar à presidência da República em 2014.

Passa rápido!