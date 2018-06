Para se ter uma idéia do clima nas ruas de Londres, onde se realiza a reunião do G-20, a população foi aconselhada a não ir trabalhar de terno e gravata no centro financeiro da cidade para não servir de alvo a manifestações violentas.

Se o sujeito for branco de olhos azuis, aí, então, talvez seja melhor nem sair de casa, né não?