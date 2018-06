A produção do quadro ‘Lata Velha’, do programa de Luciano Huck (TV Globo), corre contra o tempo para se prontificar a recuperar o fusca incendiado nos protestos de sábado no centro de São Paulo, antes que a vaquinha das redes sociais cubra o prejuízo do serralheiro dono do carro.

É o tipo da história que renderia boa audiência ao apresentador!