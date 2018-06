Samba do feriadão doido

Corpus Christi é outro feriadão! Acontece na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, mas, por enquanto, basta saber que a data em 2011 cai no dia 23 de junho, e não se fala mais nisso! A Semana Santa que se inicia já demanda – mais até que em outros anos de sua celebração – alguns esclarecimentos fundamentais para quem não está lá muito em dia com as tradições do Cristianismo ou andou faltando a aulas de História do Brasil.

Como se não bastassem as dúvidas religiosas de sempre – por exemplo, o que a Ressurreição de Cristo tem a ver com coelhos e ovos de chocolate? -, a efeméride móvel no calendário cristão coincide desta vez com a data nacional de outro mártir: o enforcamento de Tiradentes será lembrado no feriado de véspera ao da crucificação de Jesus. Uma coisa não tem, evidentemente, nada a ver com a outra, como podem pensar as crianças entediadas nas procissões de automóveis a caminho da praia.

Os pais devem estar preparados, ainda, para outro questionamento pertinente sobre as folgas escolares da semana: “Mãe, sexta-feira, 22 de abril, não devia ser feriado por causa do Descobrimento do Brasil?” Cá pra nós, faz sentido, né?!